Arda Güler'i, Real Madrid'e transfer ettiren kramponlar müzede

Gerede Meslek Yüksekokulu Tekstil, Giyim, Ayakkabı ve Deri Bölümü Başkanı Doç. Dr. Nurettin Akçakale tarafından 2012 yılında kurulan Yaşayan Ayakkabı Müzesi'nde, sanat, spor ve iş dünyasından yaklaşık 250 ünlü isme ait ayakkabılar sergileniyor.

ÖNEMLİ İSİMLERİN AYAKKABILAR VAR

Müze koleksiyonunda; ‘Dünyanın en uzun insanı' unvanlı Sultan Kösen'in 60 numara ayakkabısı, Samsun Çarşamba'dan gelen 17 numara giyilebilir külhanbeyi ayakkabısı ile şehit Eren Bülbül'ün kara lastikleri de yer alıyor. Arda Güler'in yanı sıra Neşe Karaböcek, Nilüfer, Kenan Işık, Hidayet Türkoğlu, Rüştü Reçber, Kartal Tibet, Mete Gazoz, Nuri Alço, Mehmet Ali Birand ve Münir Özkul gibi pek çok tanınmış ismin ayakkabıları da müzede sergileniyor.

ARDA GÜLER'İN KRAMPONLARI MÜZEDE

Son olarak müzeye Real Madrid'in yıldız futbolcusu Arda Güler'in top oynamaktan yıpranan kramponları geldi. Arda Güler'in bireysel antrenmanlarında kullandığı kramponlar da müzedeki yerini aldı. Milli futbolcu, "Bu kıymetli müzeye katkı sunmak bir Bolulu olarak beni çok mutlu edecektir" notuyla imzaladığı kramponlarını sergiye gönderdi.

"HEMŞERİMİZ ARDA GÜLER'İN AYAKKABISI"

Arda Güler'in ayakkabılarını dayısından istediğini söyleyen Gerede Meslek Yüksekokulu Tekstil, Giyim, Ayakkabı ve Deri Bölümü Başkanı Doç. Dr. Nurettin Akçakale, "Müze fikri aslında benim fikrim diyebilirim. Şu an müzede 250 çiftin üzerinde ayakkabı bulunuyor. En son gelen ayakkabılardan bir tanesi de hemşerimiz Arda Güler'in ayakkabısı. Arda Güler'in dayısıyla irtibata geçtik. Arda Güler, Geredeli de sayılabilir çünkü eskiden Mengen ilçesi Gerede'ye bağlıydı" dedi.