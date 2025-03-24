Arda Güler’i sahada durduramayan Szoboszlai soluğu sosyal medyada aldı

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Arda Güler’i sahada durduramayan Szoboszlai soluğu sosyal medyada aldı

A Milli Takım’ın Macaristan’ı mağlup ettiği maça damga vuran anlar Arda Güler ile Szoboszlai arasında yaşandı. Macar oyuncu, milli yıldızı sahada durduramayınca soluğu sosyal medyada aldı.

A Milli Takım’ın Macaristan’ı 3-0 mağlup ettiği rövanş mücadelesinde Arda Güler’i bir türlü durduramayan Szoboszlai’nin sahadaki gergin halleri dikkat çekti. İki oyuncu arasında yaşanan tartışma maç sonrasına da taştı. Arda Güler, Macar oyuncu ile tartışırken yaptığı “Sus” işareti ile dikkat çekti.

Maçın bazı bölümlerinde Arda’ya sataşan Szoboszlai’nin yaptığı sert hareketler büyük tepki çekti.

Maç sonrası açıklama yapan Arda Güler, "Türk hiçbir oyuncu böyle maç içi sertliklerden korkmaz. Szobozlai için de dediğim gibi bizi korkutmaya çalıştılar maç içi sertliklerle ama Türk bir oyuncu bundan korkmaz” dedi.

SOLUĞU SOSYAL MEDYADA ALDI

Arda’ya sert müdahaleler yapan Macar oyuncu sonrasında ise soluğu sosyal medyada aldı.

Dominik Szoboszlai maçın ardından bir Macar haber sitesinin Arda Güler'in sus işareti yaptığı fotoğrafın paylaşımına "1088" yorumunu yaptı.

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Real Madrid'de son dönemde forma şansı bulmaktan zorlanan Arda, bu sezon takımında 1088 dakika süre almıştı. Macar oyuncu da bu yorumuyla Arda'nın az süre almasına gönderme yaptı.

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