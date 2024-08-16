Arda Güler'i yıkacak karar

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Arda Güler'i yıkacak karar

Mario De La Riva Arda Güler'in bu sezon Rodrygo'nun yedeği olacağını açıkladı.

UEFA Süper Kupa finalinde Şampiyonlar Ligi şampiyonu Real Madrid ve Avrupa Ligi şampiyonu Atalanda karşı karşıya geldi.

Varşova’da oynanan mücadelede Real Madrid rakibini 2-0 mağlup ederek kupayı müzesine götürdü.

LA LIGA BAŞLIYOR

Kupa galibiyetinin ardından İspanya’ya geri dönen Real Madrid bu hafta başlayacak olan La Liga için çalışmalara başladı. Eflatun Beyazlılar Pazar günü saat 18.00’de Valladodid ile kozlarını paylaşacak.

Valladodid mücadelesi öncesi antrenmanlardaki performansı ile göz dolduran genç yıldızımız Arda Güler’i yıkacak bir açıklama geldi.

RODRYGO'NUN YEDEĞİ OLACAK

Real Madrid’deki son gelişmeleri değerlendiren gazeteci Mario De La Riva Arda Güler’in performansı ile göz doldursa bile Rodrygo’nun yedeği olacağını açıkladı.

OYUNA SONRADAN GİRMİŞTİ

Arda Güler Süper Kupa mücadelesinde oyuna 88. Dakikada dahil olmuştu.

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