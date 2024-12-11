Arda Güler’in ailesi Alman devi ile transfer görüşmesi yaptı

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Arda Güler’in ailesi Alman devi ile transfer görüşmesi yaptı

Real Madrid’den ayrılması beklenen Arda Güler için Alman devi harekete geçti. Bayer Leverkusen’in genç oyuncunun ailesi ile transfer görüşmesi yaptığı öğrenildi.

Real Madrid'de istediği süreleri almakta zorlanan Arda Güler için birçok transfer iddiası ortaya atılmıştı.

Milli futbolcunun kış transfer döneminde Real Madrid'den ayrılabileceği öne sürülmüş ancak Ancelotti bu iddiaları yalanlayarak Arda Güler'in takımda kalacağını bildirmişti.

Öte yandan Sky Sport'un aktardığı habere göre Bayer Leverkusen, Arda Güler'in peşinde. Haberde Leverkusen'in Arda Güler ile Real Madrid'e transfer olmadan önce de ilgilendiği belirtildi.

Arda Güler için sezon sonunda bir fırsat çıkar ve oyuncu düzenli forma giyebileceği üst seviye bir takıma gitmek isterse Bayer Leverkusen'in devreye girmeye hazır olduğu kaydedildi.

Yine haberde Bayer Leverkusen'in Arda Güler'in ailesi ve menajeriyle görüşme gerçekleştirdiği ancak Real Madrid ile temasa geçmediği aktarıldı.

Bu sezon 18 maça çıkıp 578 dakika süre alabilen Arda Güler 1 gol, 1 asistlik skor katkısı verdi.

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