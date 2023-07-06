Arda Güler'in babası oğlunun hangi takıma gideceğini paylaştığı video ile açıkladı

Editör: Ökkeş Bölükbaşı



İsmail Kartal'ın imza töreninde Ali Koç'un "Gelecek sezon Arda Güler Fenerbahçe'de kalmayacak" demesi üzerine genç yıldızın geleceği de netleşti.

ARDA'NIN TERCİHİ REAL MADRİD

Dünya devlerinin adeta yarışa girdiği Arda Güler transferinde mutlu sona ulaşan takım son anda Real Madrid oldu. Barcelona ile pazarlıklar sürerken Real Madrid’in araya girmesi ile genç yıldız tercihini Real Madrid'den yana kullandı.

TRANSFERİN RAKAMLARI ORTAYA ÇIKTI

Başkan Ali Koç'un, "Kalma imkanı yaratan teklifler vardı ama Arda Fenerbahçe'de kalmayacak, çünkü kalmak istemiyor" sözleriyle duyurduğu ayrılıktaki rakamlar da ortaya çıktı. Fenerbahçe'nin de mutlu olacağı bir teklifi Real'e şart koşan genç yıldızın talebiyle transfer; 20 milyon Euro bonservis, 10 milyon Euro bonus olmak üzere toplam 30 milyon Euro ve sonraki satıştan yüzde 20 pay ile noktalanacak.

BABASININ PAYLAŞTIĞI VİDEO SOSYAL MEDYAYI ÇALKALADI

Öte yandan babası olarak genç oyuncunun menajerliğini de üstlenen Ümit Güler, Arda Güler'in Real Madrid'e transfer olduğunu 'Çocuklar Duymasın' dizisindeki eski bir sahneyle açıkladı. Yapılan paylaşım sosyal medyada gündem oldu.