Arda Güler'in babası oğlunun hangi takıma gideceğini paylaştığı video ile açıkladı

Fenerbahçe'nin genç yıldızı Arda Güler'in hangi takıma gideceği belli oldu. Oyuncunun babası ve aynı zamanda menajeri olan Ümit Güler, paylaştığı video ile transferi duyurdu.

Arda Güler'in babası oğlunun hangi takıma gideceğini paylaştığı video ile açıkladı

Editör: Ökkeş Bölükbaşı

İsmail Kartal'ın imza töreninde Ali Koç'un "Gelecek sezon Arda Güler Fenerbahçe'de kalmayacak" demesi üzerine genç yıldızın geleceği de netleşti.

ARDA'NIN TERCİHİ REAL MADRİD
Dünya devlerinin adeta yarışa girdiği Arda Güler transferinde mutlu sona ulaşan takım son anda Real Madrid oldu. Barcelona ile pazarlıklar sürerken Real Madrid’in araya girmesi ile genç yıldız tercihini Real Madrid'den yana kullandı.

TRANSFERİN RAKAMLARI ORTAYA ÇIKTI
Başkan Ali Koç'un, "Kalma imkanı yaratan teklifler vardı ama Arda Fenerbahçe'de kalmayacak, çünkü kalmak istemiyor" sözleriyle duyurduğu ayrılıktaki rakamlar da ortaya çıktı. Fenerbahçe'nin de mutlu olacağı bir teklifi Real'e şart koşan genç yıldızın talebiyle transfer; 20 milyon Euro bonservis, 10 milyon Euro bonus olmak üzere toplam 30 milyon Euro ve sonraki satıştan yüzde 20 pay ile noktalanacak.

BABASININ PAYLAŞTIĞI VİDEO SOSYAL MEDYAYI ÇALKALADI
Öte yandan babası olarak genç oyuncunun menajerliğini de üstlenen Ümit Güler, Arda Güler'in Real Madrid'e transfer olduğunu 'Çocuklar Duymasın' dizisindeki eski bir sahneyle açıkladı. Yapılan paylaşım sosyal medyada gündem oldu.

Öne Çıkanlar
Hull City'den Galatasaray'a acı ders. Bu Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde ne yapacak
Hull City'den Galatasaray'a acı ders. Bu Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde ne yapacak
Ali Koç Arda Güler'in Fenerbahçe'de kalıp kalmayacağını açıkladı
Ali Koç Arda Güler'in Fenerbahçe'de kalıp kalmayacağını açıkladı
Çevre Bakanı Mehmet Özhaseki: Günlüğü bin 500 TL’ye işçi bulamıyorlar
Çevre Bakanı Mehmet Özhaseki: Günlüğü bin 500 TL’ye işçi bulamıyorlar
Kiracıya iyi ev sahibine kötü haber: İspanya modeli geliyor
Kiracıya iyi ev sahibine kötü haber: İspanya modeli geliyor
Memur ve emekli zam oranı belli oldu mu? Memur ve emekli zammı ne kadar olacak?
Memur ve emekli zam oranı belli oldu mu? Memur ve emekli zammı ne kadar olacak?
Refah payı nedir? Refah payı nasıl hesaplanır?
Refah payı nedir? Refah payı nasıl hesaplanır?
Son Haberler
Anıtkabir'de tepki çeken pozlar Güncel
Anıtkabir'de tepki çeken pozlar
Şeytanteresi otu Alzheimer'ı önlüyor Şifalı Bitkiler
Şeytanteresi otu Alzheimer'ı önlüyor
Borsa güne rekorla başladı Ekonomi
Borsa güne rekorla başladı
Brent petrolün varil fiyatı 76,47 dolar Ekonomi
Brent petrolün varil fiyatı 76,47 dolar
Putin Wagner için düğmeye bastı: Öldürün onu Dünya
Putin Wagner için düğmeye bastı: Öldürün onu
Küresel piyasalarda negatif seyir devam ediyor Ekonomi
Küresel piyasalarda negatif seyir devam ediyor
Sürücü kursu fiyatları değişiyor. Ehliyet alacaklar dikkat Güncel
Sürücü kursu fiyatları değişiyor. Ehliyet alacaklar dikkat