Arda Güler'in bonservisini İtalyan basını açıkladı

Editör: Fatma Demirkaya

Fenerbahçe'nin Arda Güler için beklediği bonservis bedelini İtalyan gazeteci Nicolò Schira açıkladı.

FENERBAHÇE'NİN KASASI DOLACAK

Schira'ya göre, Arsenal, PSG ve Barcelona gibi birkaç büyük kulüp Arda Güler'le ilgileniyor. Bu takımların, Ajax'a ek olarak her zaman bu özelliklere sahip oyuncuları satın almak için çalışan Napoli de var. Gürcü yıldız Kvaratskhelia'ya da bu ortaya çıkıyor. Ancak geri dönüşle birlikte Fenerbahçe'nin talebi 20 milyon Euro'yu bile aşabilir.

10 GOLE DİREKT ETKİ ETTİ

Geçen sezon adından söz ettiren ve performansıyla alkış alan Arda Güler, bu sezon da aynı performansı göstermeye devam ediyor. Bu sezon çıktığı 31 maçta 6 gol ve 4 asistlik performans gösterdi. Transfermarkt verilerine göre Arda'nın değeri 11 milyon euro.