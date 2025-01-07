Arda Güler'in bu hareketi geceye damgasını vurdu! İspanyollar Arda'nın gollerini değil, o anı konuştu

İspanya Kral Kupası son 32 turunda Real Madrid, Deportiva Minera'ya misafir oldu. Mücadeleyi 5-0'lık skorla kazanan Real Madrid'de Arda Güler attığı 2 golle yıldızlaştı.

Karşılaşmanın ilk yarısının bitmesiyle beraber yaşananlar İspanya'da gündemdeki ilk konu haline geldi.

Deportiva Minera formasını terleten Omar Perdomo, karşılaşmanın sonunu bekleyemeden ilk yarı biter bitmez Arda Güler'in yanına giderek formasını istedi.

Formasını Perdomo'ya veren Arda Güler, rakibinden de formasını istedi. İkilinin bu anları İspanyol basınında "Arda Güler'in muhteşem jesti" ifadeleriyle yer buldu.

Karşılaşmanın ardından Perdomo açıklamasında, "Ondan formayı istemeye gittim, o da verdi. Daha sonra benimkini istemeye gelmesi beni şaşırttı. Bu her zaman saklayacağım çok güzel bir anı." ifadelerini kullandı.