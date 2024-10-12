Arda Güler’in çalımı ortalığı ayağa kaldırdı. Herkes o anı konuşuyor

Real Madrid’in genç yıldızı Arda Güler, takımında istediği kadar süre alamasa da Milli Takım’da göz doldurmaya devam ediyor. Genç yıldız, Milli Takım’ın Karadağ’ı 1-0 mağlup ettiği maçta oynadığı etkili oyunla dikkat çekti.

Arda Güler’in maçın 37. Dakikada attığı çalım ise gecenin en şık hareketi olarak görüldü. Genç yıldız ceza sahası içinde attığı çalımla rakibini yere düşürdü.

Arda’nın şık hareketi sosyal medyanın en çok konuşulan anlarından biri oldu.

Bu sezon Real Madrid forması ile oynadığı 10 maçta gol ya da asist katkısı veremeyen yıldız oyuncunun ilk 11’de forma giyme ihtimalinin azaldığı konuşuluyor. İspanyol taraftarlar, Arda Güler’i sahada görmek istese de Teknik Direktör Ancelotti’nin önümüzdeki dönemde vereceği karar merakla bekleniyor.