Arda Güler'in ekibi tarihe geçti

Real Madrid, saha içindeki başarılarının yanı sıra saha dışında da büyük başarılara imza atmaya devam ediyor. LaLiga ekibi, son açıkladığı bilançosuyla tarihi bir rekor kırdı. 2023/2024 sezonu sonrası gelir ve giderlerini açıklayan Real Madrid, ulaşılması imkansız görünen rakamlara erişti.

Kulüp, 2023/2024 sezonunda oyuncu satışından gelen miktar hariç 1 milyar 73 milyon Euro gelir elde ettiğini açıkladı. Böylece, tarihte 1 milyarın üzerinde gelir elde eden ilk kulüp oldu. Geçtiğimiz sezonki net gelir ise 16 milyon Euro olarak kaydedildi.

Yıllar içinde kasasını dolduran İspanyol devi, 574 milyon Euro net değerle sağlam ekonomik durumunu sürdürüyor. 1 milyar 73 milyon Euro gelir açıklayan Real Madrid, 2022/2023 sezonunda ise 843 milyon Euro gelir elde etmişti.