Arda Güler’in golü İspanya’yı salladı: Türkiye için bir mücevher

A Milli Takım’ım Macaristan’ı 3-0 mağlup ettiği rövanş maçında forma giyen Arda Güler attığı gol ve oynadığı oyunla galibiyette başrole sahip oyuncular arasında yer aldı. Real Madrid’da fazla forma şansı bulamayan genç yıldız, oyundaki konsantrasyonu ve takımla olan iletişimi ile dikkat çekti.

Arda Güler’in oyunu ve attığı gol İspanya’da manşet oldu. İspanya’da en çok okunan spor gazetelerinden Marca’da çıkan haberde Arda’nın oyununa geniş yer ayrıldı. Genç yıldızın attığı golle stadı susturduğunun altı çizilirken “Arda’nın, Dibusz’u oyundan düşürmek için yaptığı bilek hareketi belirleyiciydi ve böylece Madridli oyuncu, 6 Ocak’ta Minera’ya attığı gollerden sonra 2025 yılındaki üçüncü golünü kaydetmiş oldu. Bu gole ihtiyacı vardı” ifadeleri yer aldı.

Genç yıldızın oyun karakterini Milli Takım’da yansıttığı belirtilirken “Real Madridli oyuncu susmuyor ve Ramazan nedeniyle verilen su molasını bile, milli takımın yanlış yaptığına inandığı bazı şeyleri düzeltmek için değerlendirdi” denildi.

Arda Güler’in Real Madrid’e oldukça motive bir şekilde döneceğinin altının çizildiği haber şöyle devam etti:

“Güler’in kendi ülkesinde oynarken ne kadar önemli hissettiği konusunda hiçbir şüphe yok. Milli takımda, Real Madrid’de de ulaşmayı hayal ettiği statüye çok daha erken kavuştu. Bu maçın ardından Ancelotti’nin, son haftalarda çok az süre alan ve morali düşük olan oyuncusunu Salı günü çok daha motive bir şekilde bulacağı kesin.”