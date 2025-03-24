Arda Güler'in golü Szoboszlai'yi kahretti!

UEFA Uluslar Ligi A/B play-off turu rövanş maçında A Milli Futbol Takımımız deplasmanda Macaristan'ı 3-0 mağlup etti ve toplamda 6-1'lik skorla adını Uluslar Ligi'nde A Ligi'ne yazdırdı.

A Milli Takım'da goller 37. dakikada penaltıdan Hakan Çalhanoğlu, 39. dakikada Arda Güler ve 90. dakikada Abdülkerim Bardakcı'dan geldi. A Milli Futbol Takımımız tarihinde ilk kez A Ligi'nde mücadele edecek.

ARDA'NIN GOLÜ KAHRETTİ

Maçta Arda Güler ile Macar oyuncu Szoboszlai arasında gerginlik yaşandı. Güler maç içinde Szoboszlai'ye sus işareti yaparken maçın ardından Macar oyuncu ise sosyal medyadan Güler'e yanıt verdi. Arda'nın sus işareti yaptığı fotoğrafın altına Szoboszlai 1088 yazdı. Bu Arda Güler'in bu sezon Real Madrid'te forma giydiği süreydi.

Çarpıcı bir kare ise maç anında ortaya çıktı. Arda Güler'in Macaristan ağlarını sarstığı golün ardından Szoboszlai yere oturup elini vurarak tepkisini gösterdi.