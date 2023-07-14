Arda Güler'in maaşı 23 kat arttı. Real Madrid'den alacağı para ortaya çıktı

30 milyon euroyu bulan bonservis bedeliyle Fenerbahçe'den Real Madrid'e transfer olan Arda Güler, Türk futbol tarihinin en pahalı satışı olarak dikkat çekti.

Genç yıldızın maaşıyla ilgili çarpıcı bir haber yayınlandı.

Arda Güler'in bonuslar hariç yıllık maaşının 8 milyon euro olduğu ifade edildi.

İspanyol medyasında yer alan habere göre; Fenerbahçe'de yıllık 350 bin euro kazanan Arda Güler, Real Madrid'de bonuslar hariç 8 milyon euro kazanacak.

Real Madrid antrenmanında sergilediği performansla teknik direktör Ancelotti'nin gözüne giren Arda Güler, oyun görüşü ve zekasıyla fark yaratıyor.

İtalyan hocanın, 18 yaşındaki yıldızı kiralık göndermeyi düşünmediği konuşuluyor. Genç yıldız özellikle idmanlarda attığı sofistike gollerle sosyal medyada sık sık gündem oluyor.