Arda Güler'in ne zaman forma giyeceğini İspanyollar açıkladı

Fenerbahçe'den Real Madrid'e transfer olan Arda Güler, transfer olmasından bugüne sakatlıklar ile boğuşuyordu. Öte yandan İspanyol basını, genç yıldızın ne zaman döneceğini açıkladı.

Arda Güler'in ne zaman forma giyeceğini İspanyollar açıkladı

Editör: Fatma Demirkaya

İspanyol devi Real Madrid, Fenerbahçe'den transfer ettiği Arda Güler’in ameliyat edildiğini duyurmuştu.

Kulüpten yapılan açıklamada, Arda’nın sağ dizinden artroskopik operasyon geçirdiği ve 18 yaşındaki futbolcunun iyileşme programına yakında başlayacağı belirtilmişti.

Öte yandan Arda'nın sahaya döneceği tarih de belirginleşmeye başladı.

İspanya basını AS'ın haberine göre; Real Madrid'in genç yıldızı Arda Güler, yeşil sahalara Eylül ayı sonunda dönecek.

Kulüp doktorları, genç oyuncunun beklenenden daha hızlı iyileştiğini ve fiziksel olarak herhangi bir kaybı olmadığını açıkladı.

Bunların dışında sadece maç eksiği olan Arda Güler, teknik direktörü Ancelotti'nin şans vermesi halinde Eylül ayının sonunda Real Madrid forması giyebilecek.

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