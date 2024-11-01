Arda Güler’in neden az oynadığı ortaya çıktı. İçerden çarpıcı bilgiler geldi

Real Madrid’de Arda Güler sezon başından bu yana az forma şansı buluyor. Geçen sezon başında geçirdiği sakatlık sonrası yakaladığı forma şansını iyi kullanarak attığı gollerle dikkat çeken genç yıldız, bu sezona istediği ölçüde iyi giriş yapamadı. Yakaladığı kısıtlı forma şansında gol ya da asist katkısı veremeyen Arda Güler’in Madrid’deki yaşantısı ve takımdaki ilişkileri merak konusu oldu.

Athletic’te çıkan bir yazıda Arda Güler’in neden az forma şansı bulduğu ile ilgili çarpıcı bilgiler yer aldı. Real Madrid’in antrenör ekibinden bir kaynağın ışığında yazılan yazıda, Arda2nın Madrid’deki evinde bir aşçı, fizyoterapist ve kişisel fitness antrenörü olduğu vurgulandı.

Arda’nın geçen sezon Brahim Diaz ve Valverde ile iyi ilişkilerinin olduğu vurgulanırken “Madrid'de her zaman dışarıda olmaktansa evinde daha rahat hissediyor” ifadeleri yer aldı.

LAMINE YAMAL’IN PERFORMANSI BASKIYA NEDEN OLDU

Athletic’te çıkan yazıda Real Madrid yönetiminin Arda Güler’i takımdan göndermeyi hiç düşünmediği ve gelen teklifleri reddettiğinin altı çizilirken çarpıcı bir ayrıntıya dikkat dikkat çekildi. Arda Güler’in takımda az süre almasına rağmen kızgın olmadığının ve bir gün beklediği süreleri alacağına inandığı belirtilirken, Lamine Yamal’ın Barcelona’daki harika oyununun baskıya neden olduğu vurgulandı.

ARDA NEDEN AZ FORMA ŞANSI BULUYOR?

Arda’nın en iyi oynadığı 10 numara pozisyonunun Ancelotti’nin sisteminde yer almadığına dikkat çekilirken, 10 numara pozisyonunun oluşması durumunda ise 1 numaralı adayın Belligham olacağının altı çizildi.

Athletic’teki yazıda Arda Güler’in Real Madrid’de neden az forma şansı bulduğu ile ilgili şu ifadeler yer aldı:

"İşini korumak için ismini vermeyen antrenör ekibinden bir kaynağa göre, Arda'nın son zamanlarda kadroda yer almamasının nedenleri arasında, her ikisi de hücuma çok yatkın olan Mbappe ve Vinicius Junior ile ön tarafta yer alması durumunda takımın dengesiz olacağı endişesi var.

Madrid 11'inde dokunulmaz görünen birkaç oyuncu da var: Bellingham, Valverde, Camavinga, Aurelien Tchouameni, Mbappe ve Vinicius Jr. Bu da Arda Güler'in oyuna girmesini zorlaştırıyor. Yine de Rodrygo'nun yaşadığı sakatlık, önümüzdeki haftalarda onun için daha fazla dakika anlamına gelecektir."