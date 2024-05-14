Arda Güler'in önü açıldı

LaLiga'da şampiyonluğa ulaşan ve Şampiyonlar Ligi'nde final oynamaya hak kazanan Real Madrid, bir yandan da yeni sezon için planlamalarını yürütüyor.

Sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan Luka Modric'in geleceği netleşmeye başladı.

SÖZLEŞME YENİLENMEYECEK

Relevo'da yayınlanan bir habere göre, Real Madrid yönetimi 38 yaşındaki tecrübeli futbolcunun sözleşmesini yenilememe kararı aldı.

Haberde, Real Madrid'in kadrosunu gençleştirmek istediği ve bu nedenle Luka Modric ile yollarını ayırma kararı aldığı ifade edildi.

Luka Modric'in takımda kalmak istediği ve maaşında önemli bir indirime gitmeye hazır olduğu; ancak Real Madrid'in ayrılığı kesinleştirdiği öne sürüldü.

531 MAÇA ÇIKTI

Real Madrid ile 531 resmi maça çıkan Luka Modric, bu maçlarda 39 gol atıp, 86 asist yaparak önemli bir katkı sağladı.