Arda Güler'in paylaşımına Bellingham'dan olay yorum. Binlerce beğeni aldı

A Milli Futbol Takımımız, F Grubu ilk maçında Gürcistan ile karşı karşıya geldi.

Milli takımımızda Arda Güler Gürcistan ağlarına harika bir gol atarken, onu ilk kutlayan Real Madrid'den takım arkadaşı Thibaut Courtois oldu. Belçikalı kaleci sosyal medya hesabından Arda Güler için "Ardaaa Abi" ifadelerini kullandı.

Real Madrid'in dünyaca ünlü yıldızı Jude Bellingham da Arda Güler'i tebrik etmekten geri kalmadı. Milyonların takip ettiği İngiliz futbolcu, Arda Güler'in golü için "Hiç şaşırmadım abi" yorumunu yaptı.

Bu paylaşım binlerce beğeni aldı, sosyal medyayı salladı.