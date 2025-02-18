Arda Güler’in peşinde dev kulüp var: Kararı ortaya çıktı

Real Madrid’de sezonun büyük bir çoğunluğunda yedek kulübesine mahkum kalan Arda Güler ve Endrick’in sezon sonunda takımdan ayrılma ihtimali gündemdeki yerini koruyor. İspanyol basını teknik direktör Ancelotti’ye genç oyuncuları yeteri kadar kullanmadığı için tepki gösterirken Real Madrid taraftarları da Arda ve Endrick’i sahada görmek istediklerini ifade etti.

İspanyol ve Fransız basınında çıkan haberlere göre Arda Güler’e dev kulübün talip olduğu belirtildi. Fransız devi PSG’nin teknik direktör Ancelotti ile görüşerek sözlü teklif yaptığı öğrenildi. Öte yandan Fransız devinin şimdiden Arda Güler’i ikna etmek için şimdiden girişimlere başladığı da gelen haberler arasında yer alıyor.

Milli oyuncunun ise Ancelotti’nin sezon sonunda Real Madrid’den ayrılması durumunda ise kesin olarak takımda kalmaya karar verdiği vurgulandı. Genç oyuncunun geleceğinin sezon sonu belli olması bekleniyor.

Arda Güler bu sezon büyük bir çoğunluğunda sonradan oyuna girdiği 27 maçta Real Madrid forması giyerken 3 gol attı ve 5 asist yaptı.