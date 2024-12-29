Arda Güler'in piyasa değeri belli oldu

Real Madrid'de oynayan Vinicius Jr., 200 milyon Euro'luk değerini koruyarak LaLiga'nın en değerli futbolcusu unvanını korudu.

MBAPPE'NİN DEĞERİNDE DÜŞÜŞ YAŞANDI

Madrid'in bir diğer yıldızı Kylian Mbappe'nin 180 milyon Euro'luk değeri ise 160 milyon Euro'ya geriledi. Mbappe'nin yanı sıra, Real Madridli Rodrygo, Tchouameni, Eder Militao ve Endrick gibi oyuncuların piyasa değerlerinde de düşüş yaşandı.

BARCELONA'DAN İKİ GENÇ YETENEK YÜKSELİŞTE

Barcelona'nın yıldızı Lamine Yamal, değerini 30 milyon Euro artırarak 180 milyon Euro seviyesine çıkarırken, diğer genç yeteneği Pau Cubarsi ise değerini 30 milyon Euro artırarak 70 milyon Euro'ya yükseldi.

ARDA GÜLER'İN PİYASA DEĞERİ DEĞİŞMEDİ

Milli futbolcu Arda Güler'in piyasa değeri ise 45 milyon Euro olarak aynı seviyede kaldı.