Arda Güler'in rakibi Kenan Yıldız!

Xabi Alonso yönetimindeki Real Madrid, FIFA Kulüpler Dünya Kupası H Grubu'nda Avusturya ekibi Salzburg ile karşı karşıya geldi.

Arda Güler'in ilk 11'de başladığı mücadelede Madrid rakibini 3-0 mağlup etmeyi başardı ve 7 puanla grubunu lider tamamladı.

40. dakikada Vinicius Jr. ile öne geçen Real Madrid, 45+3. dakikada Valverde ile farkı 2'ye çıkardı. Maçın skorunu ise 84. dakikada Gonzalo belirledi. Valverde'nin golünde asist yapan Vinicius Jr. 2 gole direkt katkı vererek maçın yıldızı oldu.

ARDA GÜLER'DEN KUSURSUZ PERFORMANS

Arda Güler mücadelenin en çok konuşulan isimlerinden biri oldu. Milli yıldız, 67 dakikada sahada kalırken neredeyse hatasız bir performans sergiledi.

Yüzde 94 isabet oranıyla 61 pas atan genç yetenek 11 ikili mücadelenin 9'unu kazandı ve 4 kez de top çaldı.

Özellikle orta sahadaki hakimiyetiyle ve oyunu yönlendirmesiyle alkışları toplayan Arda Güler sosyal medyada da Real Madrid taraftarlarının övgüler yağdırdığı isimlerin başında geldi.

ARDA GÜLER VE KENAN YILDIZ RAKİP OLDULAR

Real Madrid, Kulüpler Dünya Kupası'nda H Grubu'nu lider bitirmesiyle Juventus'la eşleşti. Milli yıldızlar Arda Güler ile Kenan Yıldız, son 16 turunda birbirlerine rakip oldular.

Grup maçlarının sona ermesiyle son 16 eşleşmeleri belli oldu:

Inter - Fluminense

Manchester City - Al Hilal

Palmeiras - Botafogo

Benfica - Chelsea

PSG - Inter Miami

Flamengo Bayern Münih

Real Madrid - Juventus

Dortmund - Monterrey