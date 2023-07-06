Arda Güler'in Real Madrid'de yapması gereken ilk işi Elvir Baliç açıkladı

Fenerbahçe'den 1999 yılında Real Madrid'e transfer olan Elvir Baliç'ten Arda Güler'e kritik tavsiye.

Arda Güler'in Real Madrid'de yapması gereken ilk işi Elvir Baliç açıkladı

Bir dönem Fenerbahçe ve Galatasaray formaları giyen Elvir Baliç, 1999 yılında sarı lacivertlilerden Real Madrid'e transfer olmuştu. Baliç, Real Madrid ile sözleşme imzalamaya hazırlanan Arda Güler'e önerilerde bulundu.

Süper Lig'de Bursaspor, Fenerbahçe, Galatasaray, Konyaspor, Ankaragücü ve İstanbulspor formaları giyen Elvir Baliç Türkiye ile bağlarını hâlâ sürdürüyor.

1998 yılında Bursaspor'dan Fenerbahçe'ye 9.5 milyon euro'ya transfer olan Baliç, burada gösterdiği 1 sezonluk performansla Real Madrid'in yolunu tutmuştu.
1999 yılında Fenerbahçe'ye tam 21 milyon euro kazandıran Baliç, 2002'de ise Galatasaray'a gelmişti.

Arda Güler'in de Fenerbahçe'den Real Madrid'e gitmesi sonrası Baliç, genç yıldıza önerilerde bulundu. Tivibu Spor'a konuşan Boşnak futbol adamı, Arda'nın ilk işinin İspanyolca öğrenmek olması gerektiğini söyledi.

"RÖPORTAJLARDA DIŞARIDA KALIYORDUM!"
Baliç, "Arda'ya ilk başta şunu tavsiye ediyorum, hemen İspanyolca öğrenmeli. Orada basın toplantısında ve röportajlarda İspanyolca konuşmanızı istiyorlar. Ben çok iyi bilmediğim için dışarıda kalıyordum. Çabuk öğrenirse inanılmaz bir avantaj olacak" dedi.

"TAKIM ARKADAŞLARIYLA VAKİT GEÇİRMELİ"
Eski futbolcu, Arda'nın takımla kaynaşması gerektiğini söyleyerek, "Futbolcularla vakit geçirip yemeğe gidip görüşmesi faydalı olacaktır. En kısa sürede kaynaşması lazım" yorumunu yaptı.

"ÇOK DAHA FAZLA ÇALIŞMASI LAZIM..."
Arda'nın ekstra çalışmalara çok ihtiyaç duyacağının altını çizen Baliç, "Oraya gidince oyuncuların ne kadar profesyonel olduğunu görecek. Çok daha fazla çalışması lazım. Real Madrid son yıllarda genç oyunculara inanıyor ama kalite çok ön plana çıkar" ifadelerini kullandı.

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