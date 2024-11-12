Arda Güler’in sabrı taştı, son kararını verdi. Artık oynamak istiyor

Kaynak: Haber Merkezi
Arda Güler’in sabrı taştı, son kararını verdi. Artık oynamak istiyor

Real Madrid’de beklentilerin altında forma şansı yakalayan Arda Güler’in artık sabrının taştığı öğrenildi. Artık oynamak isteyen 19 yaşındaki oyuncu takımdan ayrılma ihtimalini gözden geçiriyor.

Real Madird’in genç yıldızı Arda Güler beklediği forma şansını yakalayamadığı için oldukça dertli. Teknik Direktör Ancelotti’nin bazı maçlarda yedekten bile oyuna almadığı genç oyuncu için Başkan Perez’in bile devreye girdiği ve genç yıldızı sahada görmek istediği belirtiliyor.

Daha önce Real Madrid’de forma savaşına dahil olmak isteyen genç oyuncunun artık sabrının taştığı öğrenildi. 19 yaşındaki oyuncu ile ilgili çarpıcı bir iddia gündeme geldi.

İspanyol gazeteci Eduardo Inda yaptığı açıklamada, "Arda Güler neredeyse hiç oynamıyor. Çok üzgün. Futbolcu ara transfer döneminde kiralık olarak çıkma olasılığını başlattı." dedi.

Fenerbahçe ihtimali üzerinde de duran Inda, "Olasılıklardan biri Mourinho'nun Fenerbahce'si" ifadelerini kullanarak sarı-lacivertlilerin milli futbolcuyu yeniden kadrosuna katabileceğini açıkladı.

19 yaşındaki futbolcu bu karşılaşmalarda gol ya da asist katkısı veremedi.

Son Haberler
Ev hapsiyle serbest bırakılmıştı! Serdar Ortaç’ın intihar açıklaması gündem oldu
Ev hapsiyle serbest bırakılmıştı! Serdar Ortaç’ın intihar açıklaması gündem oldu
Konya Derbent'te yol kenarında çuvalar dolusu silah parçaları bulundu! Cumhuriyet savcısı harekete geçti
Konya Derbent'te yol kenarında çuvalar dolusu silah parçaları bulundu! Cumhuriyet savcısı harekete geçti
AFAD afet bilinci eğitimi verdi
AFAD afet bilinci eğitimi verdi
Asgari ücret ne zaman belli olacak? Yeni asgari ücret ne kadar olacak? Asgari ücret toplantısı ne zaman?
Asgari ücret ne zaman belli olacak? Asgari ücret toplantısı ne zaman?
Kasaptan kaçan dana Van Gölü'ne atladı
Kasaptan kaçan dana Van Gölü'ne atladı