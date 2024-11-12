Arda Güler’in sabrı taştı, son kararını verdi. Artık oynamak istiyor

Real Madird’in genç yıldızı Arda Güler beklediği forma şansını yakalayamadığı için oldukça dertli. Teknik Direktör Ancelotti’nin bazı maçlarda yedekten bile oyuna almadığı genç oyuncu için Başkan Perez’in bile devreye girdiği ve genç yıldızı sahada görmek istediği belirtiliyor.

Daha önce Real Madrid’de forma savaşına dahil olmak isteyen genç oyuncunun artık sabrının taştığı öğrenildi. 19 yaşındaki oyuncu ile ilgili çarpıcı bir iddia gündeme geldi.

İspanyol gazeteci Eduardo Inda yaptığı açıklamada, "Arda Güler neredeyse hiç oynamıyor. Çok üzgün. Futbolcu ara transfer döneminde kiralık olarak çıkma olasılığını başlattı." dedi.

Fenerbahçe ihtimali üzerinde de duran Inda, "Olasılıklardan biri Mourinho'nun Fenerbahce'si" ifadelerini kullanarak sarı-lacivertlilerin milli futbolcuyu yeniden kadrosuna katabileceğini açıkladı.

19 yaşındaki futbolcu bu karşılaşmalarda gol ya da asist katkısı veremedi.