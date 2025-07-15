Arda Güler'in yanına Orkun Kökçü'nün arkadaşı geldi

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Arda Güler'in yanına Orkun Kökçü'nün arkadaşı geldi

Real Madrid, Benfica'dan Alvaro Carreras'ı kadrosuna kattığını duyurdu.

Real Madrid bir süredir kadrosuna katmak istediği Alvaro Carreras transferini sonunda duyurdu.

2017-2020 yılları arasında Real Madrid altyapısında forma giyen Carreras Manceshter United ve Benfica tecrübelerinin ardından yeniden yuvaya geri döndü.

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Benfica'ya 50 milyon Euro bonservis bedeli ödendiğini duyuran Real Madrid, 22 yaşındaki sol bekle ise 6 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.

Manchester United'tan Alvaro Carreras'ı geçtiğimiz yaz sadece 6 milyon Euro karşılığında satın alan Benfica bir kez daha büyük bir transfer başarısına imza attı.

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