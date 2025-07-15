Arda Güler'in yanına Orkun Kökçü'nün arkadaşı geldi

Real Madrid bir süredir kadrosuna katmak istediği Alvaro Carreras transferini sonunda duyurdu.

2017-2020 yılları arasında Real Madrid altyapısında forma giyen Carreras Manceshter United ve Benfica tecrübelerinin ardından yeniden yuvaya geri döndü.

Benfica'ya 50 milyon Euro bonservis bedeli ödendiğini duyuran Real Madrid, 22 yaşındaki sol bekle ise 6 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.

Manchester United'tan Alvaro Carreras'ı geçtiğimiz yaz sadece 6 milyon Euro karşılığında satın alan Benfica bir kez daha büyük bir transfer başarısına imza attı.