Arda Güler'in yeni adresi belli oldu. Bonservis bedeli açıklandı

Son iki sezonda gösterdiği performansla Fenerbahçelilerin gönlünde taht kuran ve geleceği belirsizlik içinde olan Arda Güler'in yeni takımı belli oldu.

Arda Güler'in yeni adresi belli oldu. Bonservis bedeli açıklandı

Fenerbahçe'de geleceği herkes tarafından merak konusu olan Arda Güler için başkan Ali Koç, İsmail Kartal'ın imza töreninde genç oyuncunun Fenerbahçe'de gelecek sezon kalmayacağını açıkladı.

Öte yandan Arda Güler'in Real Madrid ile anlaştığı iddia edildi.

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Fenerbahçe ve Real Madrid, Arda Güler transferi için anlaşmaya vardı. İspanyol devi, bu transfer için Fenerbahçe'ye 20 milyon euro bonservis bedeli ve 10 milyon da Oyuncu ve Kulüp başarı bonusları olarak toplamda 30 milyon euro ödeyecek.

Ayrıca Sarı Lacivertliler'e başkent ekibi, sonraki satıştan yüzde 20 pay alacağı da öğrenildi.

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