Arda Güler’in yeni takımını duyurdular: Endrick ile birlikle gidecek

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Arda Güler’in yeni takımını duyurdular: Endrick ile birlikle gidecek

Real Madrid’de fazla forma şansı bulamayan Arda Güler’in takımdan ayrılması bekleniyor. Genç oyuncu, kendisi gibi forma şansı bulamayan Endrick ile aynı takıma gidecek.

Real Madrid, Arda Güler ve Endrick'i gelişimlerini desteklemek için kiraya vermeyi düşünüyor.

Sport BILD'in haberine göre; Real Madrid, milli futbolcu Arda Güler ve Brezilyalı genç yetenek Endrick'i Red Bull Leipzig'e kiralamayı planlıyor. Eflatın beyazlılar, bu hamle ile iki yıldızın da gelişimlerini hızlandırmayı ve önemli ölçüde ilerlemelerine yardımcı olmayı amaçlıyor.

İspanyol devinde genç yıldızları kiralama kararının sadece sportif değil aynı zamanda mental ve zihinsel bir eğitim olacağı görüşü hakim.

Öte yandan Arda Güler ve Endrick'le Bundesliga'dan Bayern Münih, Bayer Leverkusen, Eintracht Frankfurt ve RB Leipzig ilgileniyor.

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