Arda Güler'li Real Madrid, Leganes’i rahat geçti

Real Madrid, La Liga’da zirve takibini sürdürüyor. Leganes karşısında alınan 3-0’lık galibiyetle puan farkını 4’e indiren Madrid ekibi, etkili bir oyun sergiledi. Jude Bellingham ve Kylian Mbappe’nin ön planda olduğu maçta, teknik direktör Carlo Ancelotti’nin oyuncu tercihleri dikkat çekti.

Karşılaşmada ilk gol, 45. dakikada Kylian Mbappe’den geldi. Vinicius Junior’un ceza sahasına gönderdiği etkili pası gole çeviren Mbappe, bu sezonki 7. lig golüne ulaştı. İkinci yarıda Federico Valverde, serbest vuruştan attığı golle farkı ikiye çıkardı. Maçın sonlarına doğru Jude Bellingham, Brahim Diaz’ın direkten dönen şutunu tamamlayarak skoru belirledi. İngiliz yıldız, üst üste ikinci maçında gol kaydetti.

GENÇ YILDIZLAR SAHNEDE

Maçta dikkat çeken bir diğer isim ise 18 yaşındaki Arda Güler oldu. Ancelotti’nin az süre alan oyuncularına şans verdiği maçta Güler, etkili bir performans sergiledi ve rakip kaleciyi zorlama fırsatları buldu. Eder Militao’nun sakatlığında savunmada görev alan Raul Asencio da umut verici bir performans ortaya koydu.

Leganes, Real Madrid’e karşı yine varlık gösteremedi. Henüz Real Madrid’i yenme başarısı gösteremeyen ekip, maç boyunca Thibaut Courtois’nın koruduğu kaleye isabetli şut gönderemedi.

PEREZ: “YENİ BİR ALTIN ÇAĞ YAŞIYORUZ”

Kulüp başkanı Florentino Perez, genel kurulda yaptığı açıklamada Real Madrid’in son yıllardaki başarısını “yeni bir altın çağ” olarak tanımladı. Perez, son 14 yılda futbol ve basketbol takımlarının toplam 56 kupa kazandığını vurguladı. Yaz transfer döneminde takıma katılan Mbappe’nin katkısına değinen Perez, Fransız yıldızın PSG’deki 256 gollük kariyerinden sonra Madrid’e geldiğini hatırlattı.

Perez ayrıca, UEFA’nın Şampiyonlar Ligi formatını eleştirerek, yeni sistemin heyecanı azalttığını belirtti. Avrupa Süper Ligi projesine olan inancını sürdüren başkan, bu yapının futbolu canlandıracağını ifade etti.

Real Madrid, Çarşamba günü Liverpool ile Şampiyonlar Ligi’nde kritik bir mücadeleye çıkacak. La Liga’da ise lider Barcelona’yı yakalama hedefiyle yoluna devam ediyor.