Arda için kader günü. Fenerbahçe yönetimi ailesiyle görüşecek

Fenerbahçe'de son iki sezon gösterdiği performansla göz kamaştıran Arda Güler'in geleceği herkes tarafından merak ediliyor. Sarı-Lacivertli yönetimin, Arda Güler'in ailesiyle görüşeceği öğrenildi.

Arda için kader günü. Fenerbahçe yönetimi ailesiyle görüşecek

Bu sezon şampiyonluğu Galatasaray'a kaptıran Fenerbahçe'de gündem yeni teknik direktör ve genç yıldızı Arda Güler'in geleceği.

Sarı lacivertliler, geçen sezona nazaran bu sezon da yıldızını parlatan genç oyuncunun kalması için elinden geleni yapacak.

Tekliflere rağmen Arda Güler'in bir sezon daha takımda kalmasını isteyen Ali Koç'un bugün Arda'nın ailesi ile bir görüşme gerçekleştireceği öğrenildi.

Ajax, Milan, Borussia Dortmund, PSG gibi Avrupa'nın üst düzey takımlarıyla anılan Arda Güler, bu sezon 35 maçta forma giydi. 6 gol atan genç yıldız, 7 de asist kaydetti.

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