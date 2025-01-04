Arda Kardeşler 8 hafta sonra görev aldı. Derbide tartışmalı kararlar vermişti

MHK, son olarak 28 Ekim'deki Galatasaray - Beşiktaş derbisini yöneten Arda Kardeşler için kararını verdi. FIFA kokartlı hakem, Trendyol 1. Lig'de oynanan Yeni Malatyaspor-Boluspor maçına VAR hakemi olarak atandı.



Derbi sonrası verdiği kararlar tartışılan Arda Kardeşler, tam 8 hafta sonra görev almış oldu.

DERBİ SONRASI TEPKİLERİN ODAĞINA YERLEŞMİŞTİ

Galatasaray’ın kendi evinde Beşiktaş’ı 2-1 mağlup ettiği maçı yöneten Arda Kardeşler tepkilerin odağına yerleşmişti. MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu, derbi sonrası Arda Kardeşler ile ilgili yaptığı açıklamada, "Derbide 8 pozisyon vardı. Bunları kendi içimizde değerlendirmesini yaptık. Gözümüzden kaçan birşey olur diye UEFA’daki danışmanlara da yolladık. Kendisini de ben dün aradım moral vermek için. Hatalı bir maç yönetip herkesin sizi eleştirmesi kolay değil. Yanlış kararlar verdiğinin farkında. Kendisine '8 pozisyonu yollayacağım ve sakin kafayla bak, sonra neden bu kararları verdiğini ve neyin etkilediğini bulalım' dedik. Sonrasında 'sana bir süre görev vermeyeceğiz bunlara iyi çalış' diyeceğiz. Kimseden vazgeçmiş değiliz." ifadelerini kullanmıştı.