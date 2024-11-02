Arda Kardeşler derbi sonrası maç yönetecek mi? MHK Başkanı açıkladı

Galatasaray’ın Beşiktaş’ı mağlup ettiği derbi maçını yöneten hakem Arda Kardeşler ile ilgili tartışmalar sürüyor. Özellikle Beşiktaş tarafı Kardeşler’e sert tepki gösterirken hakemliği bırakmasını istedi. Arda Kardeşler’e yönelik tepkilerin sürmesi ile birlikte MHK’nin tavrı merak konusu oldu.

MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu, yaptığı açıklamada Arda Kardeşler’in derbideki hatalarını kabul etti. Kardeşlerin önemli hatalar yaptığının farkında olduğunu belirten Gündoğdu, ilerleyen haftalarda maç yönetip yönetmeyeceğini açıkladı.

Spor Gecesi Digital’e konuşan Gündoğdu, Kardeşler’in en az 4 ile 6 hafta arasında maç yönetemeyeceğini vurgulayarak şunları söyledi:

“Beşiktaş Kulübü'nün başka talepleri de oldu. Başka kulüplerin de talepleri olabilir. 'Hıncımız geçmedi' diye bir şey okudum ve çok üzüldüm. Hatalı olduğumuz zaman bedelini ödeyeceğiz. Arda ile birlikte ben de ödeyeceğim. Bunun dinlenme süresini kamuoyu görecektir. Beşiktaş kulübü istedi diye değil, MHK'nin normları içinde olduğu için dinlenecek. Bunun bizim skalamızdaki karşılığı 4 ila 6 hafta. Bunun altında olmaz. Adil olsun diye 8 pozisyonu biz kendi içimizde değerlendirdik. Gözümüzden kaçar diye UEFA'da görevli olan arkadaşlarımıza da bunları gönderdik çünkü arkadaşımız ile ilgili bir karar vereceğiz. Kendisini de aradım. Çok rahat ve espri yapmayı seven bir arkadaş. Moral vermek için aradım. Bu kolay değil. Hatalarını kabullendi. Yanlış kararlar verdiğinin farkında ve çok üzüldüğünü söyledi. 8 pozisyonu ona gönderdim ve inceliyor."

“BÖYLE BİR ŞEYE KIRMIZI KART VERİLMEZ”

MHK Başkanı Gündoğdu özellikle Davinson Sanchez’in Immobile’ye yaptığı hareketin üstünde durarak "Davinson'un Immobile'ye hareketi sarı kart, kırmızı değil! O pozisyonu görmediğine çok eminim. Yardımcılara da söyledim, biz bunu neden yakalayamadık diye sordum. Görmemeyi bahane etmiyoruz tabii ki görmeliydik. Bunu gördüğünüzde en azından uyarmanız lazım. Böyle bir şeye kırmızı kart verilmez” dedi.

YABANCI HAKEM GELECEK Mİ?

Yabancı hakem meselesi ile ilgili konuşan Gündoğdu, “Yabancı hakem ve yabancı VAR'a karşıyız. Ama yabancı AVAR olabilir. Bu, şimdilik bir proje” ifadelerini kullandı.