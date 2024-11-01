Arda Kardeşler ölüm tehditleri aldı. Savcılığa başvurdu

Süper Lig'in 10. haftasında Galatasaray ile Beşiktaş arasında oynanan derbi karşılaşmasını yöneten ve tartışmalara neden olan hakem Arda Kardeşler'in, ölüm tehditleri aldığı gerekçesiyle savcılığa başvurduğu öğrenildi.

RAMS Park'ta Galatasaray'ın Beşiktaş’ı 2-1 mağlup ettiği karşılaşmanın hakemi olan Arda Kardeşler verdiği kararlar nedeniyle eleştirilerin hedefi olmuştu. Hakkında sosyal medyada ağır yorumlar yapılan Arda Kardeşler için Beşiktaş Kulübü de sert bir açıklama yayınlamıştı.

BEŞİKTAŞ: DÜDÜĞÜ ASACAK!

Siyah beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "TFF yönetimi seçimlerden önce futbolda adaleti sağlayacaklarını, hataları affetmeyeceklerini, tabiri caizse yeni bir sayfa açacaklarını beyan ederek göreve gelmişti. Ancak dün gece görüldü ki, Türk futbolunda değişen bir şey yok! Örgütlü kötülük çetesi faaliyetlerine kaldığı yerden devam etmekte. Dün gece oynanan maçın nasıl karşı tarafa verildiğini biz değil, ülkenin tüm Futbol otoriteleri delilleri ve gerekçeleri ile birlikte izah etmiş, bu örgütlü kötülük çetesini yıkacaklarını beyan ederek göreve gelenlere göstermiştir. Oyuncularımızın alın teri değerli ve kutsaldır. O emeğin çalınmasına asla müsaade etmeyeceğiz! Bu bakımdan şu hususun net olarak bilinmesini isteriz ki, son operasyonun kahramanı Arda Kardeşler derhal düdüğünü asacaktır! Aklı ve vicdanı olan herkes gibi bizler de Türkiye’de bir kulübü kollamak için kurulan tüm düzenin farkındayız." ifadelerine yer verildi.

ÖLÜM TEHDİTLERİ ALDI SAVCILIĞA BAŞVURDU

Gazeteci Umut Eken, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Arda Kardeşler'in, ölüm tehditleri aldığını ve savcılığa başvurduğunu söyledi. Telefonuna gelen tehdit mesajları ve arama kayıtlarını avukatı aracılığıyla savcılığa ilettiği belirtilen Arda Kardeşler için savcılığın soruşturma başlatacağı ifade edildi.