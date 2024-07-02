Arda o nasıl korner öyle. Avusturya'ya golü attık

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Arda o nasıl korner öyle. Avusturya'ya golü attık

A Milli Takımımız, Avusturya karşısında henüz 1. dakika dolmadan golü buldu! Merih Demiral'ın golü ile 1-0 öne geçtik.

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda çeyrek finale yükselmek için Avusturya karşısına çıktık...

Leipzig Stadı'nda oynanan mücadeleye harika bir başlangıç yaptık.

Henüz 1. dakika dolmadan Arda Güler'in kullandığı mükemmel kornerde Avusturya savunması ne yapacağını şaşırdı.

Topu önünde bulan Merih Demiral da topu tavana asıp A Milli Takımımız'ı 1-0 öne geçirdi.

Bu gol Avrupa Şampiyonaları'ndaki en erken gol olarak kayıtlara geçti.

Bir önceki rekor EURO 2016'da Çekya filelerini 10. dakikada havalandıran Burak Yılmaz'a aitti.

whatsapp-image-2024-07-02-at-22-03-41.jpeg

whatsapp-image-2024-07-02-at-22-04-13.jpeg

Son Haberler
Beyşehir'de sokak köpeğinin saldırısına uğrayan kadın yaralandı Yerel Haberler
Beyşehir'de sokak köpeğinin saldırısına uğrayan kadın yaralandı
Kafa kafaya çarpışan araçlardaki 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı Yerel Haberler
Kafa kafaya çarpışan araçlardaki 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
Cansız bedeni bulundu; ölüm nedeni otopsi ile belirlenecek Yerel Haberler
Cansız bedeni bulundu; ölüm nedeni otopsi ile belirlenecek
Kapıkule'de büyük uyuşturucu operasyonu: 244 kilogram esrar ele geçirildi Gündem
Kapıkule'de büyük uyuşturucu operasyonu: 244 kilogram esrar ele geçirildi
Beşiktaş 1.87'lik transferini resmen açıkladı Spor
Beşiktaş 1.87'lik transferini resmen açıkladı
Kanalizasyon çalışmasında kontrollü patlama cep telefonunda Gündem
Kanalizasyon çalışmasında kontrollü patlama cep telefonunda