Arda o nasıl korner öyle. Avusturya'ya golü attık

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda çeyrek finale yükselmek için Avusturya karşısına çıktık...
Leipzig Stadı'nda oynanan mücadeleye harika bir başlangıç yaptık.
Henüz 1. dakika dolmadan Arda Güler'in kullandığı mükemmel kornerde Avusturya savunması ne yapacağını şaşırdı.
Topu önünde bulan Merih Demiral da topu tavana asıp A Milli Takımımız'ı 1-0 öne geçirdi.
Bu gol Avrupa Şampiyonaları'ndaki en erken gol olarak kayıtlara geçti.
Bir önceki rekor EURO 2016'da Çekya filelerini 10. dakikada havalandıran Burak Yılmaz'a aitti.