Arda oyuna girmedi ortalık ayağa kalktı! Yedek kulübesinde böyle görüldü

Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanşında Arsenal, Real Madrid’i 2-1 mağlup ederek adını yarı finale yazdırdı. Real Madrid cephesine maç sonunda büyük öfke hakim oldu.
Karşılaşma sonrası yapılan yorumlarda özellikle Arda Güler’in oyuna alınmamasına tepkiler yükseldi. İspanyol taraftarlar, Real Madrid’in forvet hattına topu göndermekte zorlandığı dakikalarda neden Arda’nın oyuna alınmadığını sorgulayarak Teknik Direktör Ancelotti’ye sert tepki gösterdi.
Real Madrid-Arsenal maçının ardından Arda Güler ve Ancelotti'yle ilgili binlerce paylaşım yapıldığı görüldü.
Öte yandan Arda Güler'in maçın son anlarında yayına yansıyan üzgün görüntüsü gündem oldu. Birçok taraftar, Arda Güler'in bu görüntüsünü sosyal medya hesaplarında paylaşıp Ancelotti'yi eleştirdi.