Arda Turan'ın teknik direktörlük koltuğunda oturduğu Shakhtar Donetsk, Ukrayna Premier Lig'in 13. haftasında Obolon Kiev'e konuk oldu. Obolon Arena'da oynanan maçı Shkahtar, 6-0 kazanmayı başardı.

Shakhtar'a tarihi galibiyeti getiren golleri 45+1. dakikada Valeriy Bondar 48. dakikada Vinicius Tobias, 49. dakikada Luca Meirelles, 69. dakikada Eguinaldo, 80. dakikada Isaque Silva ve 82. dakikada Kaua Elias'tan geldi.

SON 2 MAÇTA TAM 13 GOL ATTILAR

Shakhtar Donetsk, ligdeki bir önceki maçında SK Poltava'yı 7-1 yenmişti. Turunculular, son 2 maçta rakip ağlara tam 13 gol göndermeyi başardı.

Shakhtar ligde 11 yılın ardından ilk kez iki maç üst üste 6 ve üstünde gol attı. Shakhtar Donetsk 2014-2015 sezonunda, önce Donetsk Olimpik'i 6-0, ardından Mariupol Illichivets'i 6-2'lik skorla mağlup etmişti.