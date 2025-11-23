Arda Turan'ın teknik direktörlük koltuğunda oturduğu Shakhtar Donetsk, Ukrayna Premier Lig'in 13. haftasında Obolon Kiev'e konuk oldu. Obolon Arena'da oynanan maçı Shkahtar, 6-0 kazanmayı başardı.

Shakhtar'a tarihi galibiyeti getiren golleri 45+1. dakikada Valeriy Bondar 48. dakikada Vinicius Tobias, 49. dakikada Luca Meirelles, 69. dakikada Eguinaldo, 80. dakikada Isaque Silva ve 82. dakikada Kaua Elias'tan geldi.

Arda Turan 11 yıl sonra bir ilki gerçekleştirdi! - Resim : 2

SON 2 MAÇTA TAM 13 GOL ATTILAR

Shakhtar Donetsk, ligdeki bir önceki maçında SK Poltava'yı 7-1 yenmişti. Turunculular, son 2 maçta rakip ağlara tam 13 gol göndermeyi başardı.

Shakhtar ligde 11 yılın ardından ilk kez iki maç üst üste 6 ve üstünde gol attı. Shakhtar Donetsk 2014-2015 sezonunda, önce Donetsk Olimpik'i 6-0, ardından Mariupol Illichivets'i 6-2'lik skorla mağlup etmişti.

