Arda Turan açıklandı: İlk sezonunda Avrupa yaptı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Arda Turan açıklandı: İlk sezonunda Avrupa yaptı

Eyüpspor’a veda eden Arda Turan Ukrayna futbolunun 1 numarası ve Avrupa kupalarının gediklisi Shakhtar Donetsk'in başına geçti.

Arda Turan, Ukrayna Premier Lig ekiplerinden Shakhtar Donetsk'in yeni teknik direktörü oldu.

Futbolculuk döneminde genç yaşta parlayarak Atletico Madrid ve Barcelona’da kariyer zirvelerini yaşayan Arda Turan’ın teknik direktörlük kariyeri benzer ilerliyor.

İlk teknik direktörlük deneyiminde Eyüpspor ile Süper Lig'de dikkat çekici bir performans sergileyen Arda Turan, ilk sezonunun sonunda Ukrayna’nın köklü kulübü Shakhtar Donetsk’in yolunu tuttu.

Genç teknik adam, bir süredir görüştüğü Shakhtar Donetsk ile 2027 yılına kadar sözleşme imzaladı. Teknik direktörlük kariyerine 2023 yılında Eyüpspor'un başına geçerek başlayan Arda Turan, 2023-24 sezonunda eflatun-sarılıları Süper Lig'e taşımayı başarmıştı.

Bu sezon Süper Lig'de Arda Turan yönetimindeki Eyüpspor; 15 galibiyet, 8 beraberlik, 13 mağlubiyet yaşayarak 53 puan topladı. Shakhtar Donetsk ise 30 haftası geride kalan Ukrayna Premier Lig'i lider Dinamo Kiev'in 8 puan gerisinde 3. sırada tamamladı.

Arda Turan, transferinin duyurulmasının ardından Instagram profilindeki "Sadece Galatasaray" yazısını kaldırdı.

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