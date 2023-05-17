Arda Turan ateşle oynuyor

Eyüpspor'un başında dördüncü maçını da kaybeden Arda Turan için tehlike çanları çalıyor. Kısa bir süre önce göreve gelse de aldığı sonuçlar yönetim ve taraftarı mutlu etmiyor.

Arda Turan ateşle oynuyor

Editör: Ufuk Cingöz

İbrahim Üzülmez'in ardından Eyüpspor'un başına getirilen Arda Turan'ın İstanbul ekibiyle yüzü henüz gülmedi. Boluspor'a 2-0 mağlup olan İstanbul ekibi, play-off şansını zora soktu ve bu sonucun ardından Arda Turan'a da eleştiri okları gelmeye devam ediyor.

GALİBİYET YÜZÜ GÖREMEDİ
Arda Turan'la 1. Ligin en pahalı takım Eyüpspor 4'üncü maçında da galibiyet yüzü göremedi. 2 beraberlik, 2 yenilgi aldı ve sadece 1 gol atabildi. Eyüpspor son hafta sahasında ilk yarıda 2-1 yenildiği Keçiörengücü ile oynayacak. Bir beraberlik daha play-off için Eyüpspor'a yetse de taraftarlar beraberliği garanti görmüyor.

SÖZLEŞMESİ SONA EREBİLİR
Çünkü Keçiörengücü, İstanbul'dan 3 puanla dönerse play-offlara katılma şansını elde edecek. 5'nci maçını da kaybeder ve play-offların dışında kalırsa Arda Turan'ın istifa etmese bile Eyüpspor yönetimi tarafından sözleşmesine son verileceği tahmin ediliyor.

İLK 3'TEN RİSKE
Arda Turan göreve geldiğinde Eyüpspor 3'üncü sıradaydı. Rizespor'la Süper Lige direkt katılma yarışı içindeydi. Göztepe yenilgisi sonrasında 4'üncü sıraya indi. Pendik ve Tuzla beraberlikleri sonrasında 5'nci sıraya geriledi. Boluspor yenilgisi ise Eyüpspor'u 7'nci sıraya kadar indirdi.

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