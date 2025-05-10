Arda Turan ayrılıyor mu? Kendisi açıkladı

Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında Eyüpspor, sahasında Kasımpaşa'ya 3-0 mağlup oldu. Eyüpspor Teknik Direktörü Arda Turan transfer iddialarına ilişkin açıklamalar yaptı.

Turan "Sezon sonuna kadar Eyüp'ün başındayım. Eyüpspor için elimden geleni yapacağım. Takımın geleceğine dair planlarımızı hazırlıyoruz. Sezon kampından transfer ihtiyacına kadar. 14 tane transfer ihtiyacımız var. Hangi maddi yapıda olacağız onlar belirleyecek. Burada olmaktan, Eyüp'ü çalıştırmaktan çok mutluyum.

"OYUN PLANINDAN MEMNUNUM"

Bu kadar oyuncu sirkülasyonu inşa ettiğimiz sistemi tekrar etmemize neden olacak. Oyuncuların yerlerini çok değişince basit planlara geçmek zorunda kalıyorsunuz. Oyun planından memnunum. Kasımpaşa çok kaliteli bir takım. Onlara karşı karşıt planlarla mücadele getirdik. İstediğimizi aldık ama topu kaleye sokmak başka bir şey. Plan tamam ama çözüm istediğimiz gibi sonuçlanmadı" diyerek sözlerini tamamladı.