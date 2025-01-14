Arda Turan bankı kaldırılıyor

Barcelona şehrinde Paseo de Gracia ile Jardinets de Gracia'nın kesiştiği noktada bulunan bulunan ve Arda Turan'ın oturmasıyla meşhur olan bank kaldırılıyor. İspanya'da ise "Banco de Arda Turan" adıyla anılan bank Barcelona'yı ziyaret eden her Türk'ün fotoğraf çektirdiği bir yer haline gelmişti.

YENİ BANKLAR GELECEK

Ancak Barcelona Belediye Meclisi aldığı kararla bu ay peyzaj çalışmalarına başlıyor. Bu kapsamda, söz konusu bank da dahil olmak üzere tüm kent mobilyalarının yenilenmesi planlanıyor. Bu bank yerine beton ve ahşaptan yapılmış yeni modeller getirilecek.

Arda Turan ile özdeşleşen bank Amazon Prime'da yayınlanan Arda Turan: Yüzleşme adlı belgeselin İspanya röportajlarının önemli bir kısmında yer almıştı. Turan bu bankta oturup soruları yanıtlamıştı.