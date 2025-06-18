Arda Turan Beşiktaş'a rakip oluyor

Beşiktaş Avrupa Ligi 2. Eleme Turu'nda Arda Turan’ın takımı Shaktar Donetsk ile Ilves Tampera maçının galibiyle oynayacak.
Trendyol Süper Lig'de 2024-2025 sezonunu 4. sırada tamamlayan siyah beyazlılar UEFA Avrupa Ligi'ne 2. ön eleme turundan katılma hakkı kazandı. Beşiktaş ilk maçını 24 Temmuz'da iç sahada, deplasman karşılaşmasını ise 31 Temmuz'da oynayacak.
TÜRK TAKIMLARINA YENİLMEDİ
Daha önce Türk takımlarıyla karşılaşan Shakhtar Donetsk'in yenilgisi yok.
2016/17 Shakhtar Donetsk 4-0 Konyaspor
Konyaspor 0-1 Shakhtar Donetsk
2009/10 Shakhtar Donetsk 2-0
Sivasspor Sivasspor 0-3 Shakhtar Donetsk
2016/17 Shakhtar Donetsk 2-0
Başakşehir Başakşehir 1-2 Shakhtar Donetsk
2015/16 Shakhtar Donetsk 3-0 Fenerbahçe
Fenerbahçe 0-0 Shakhtar Donetsk
1996/97 Shakhtar Donetsk 1-0 Antalyaspor
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