Arda Turan Beşiktaş'a rakip oluyor

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Arda Turan Beşiktaş'a rakip oluyor

Beşiktaş, Avrupa Ligi 2. ön eleme turunda Shakhtar-Ilves Tampere eşleşmesinin galibi ile karşı karşıya gelecek.

Beşiktaş Avrupa Ligi 2. Eleme Turu'nda Arda Turan’ın takımı Shaktar Donetsk ile Ilves Tampera maçının galibiyle oynayacak.

Trendyol Süper Lig'de 2024-2025 sezonunu 4. sırada tamamlayan siyah beyazlılar UEFA Avrupa Ligi'ne 2. ön eleme turundan katılma hakkı kazandı. Beşiktaş ilk maçını 24 Temmuz'da iç sahada, deplasman karşılaşmasını ise 31 Temmuz'da oynayacak.

TÜRK TAKIMLARINA YENİLMEDİ

Daha önce Türk takımlarıyla karşılaşan Shakhtar Donetsk'in yenilgisi yok.

2016/17 Shakhtar Donetsk 4-0 Konyaspor

Konyaspor 0-1 Shakhtar Donetsk

2009/10 Shakhtar Donetsk 2-0

Sivasspor Sivasspor 0-3 Shakhtar Donetsk

2016/17 Shakhtar Donetsk 2-0

Başakşehir Başakşehir 1-2 Shakhtar Donetsk

2015/16 Shakhtar Donetsk 3-0 Fenerbahçe

Fenerbahçe 0-0 Shakhtar Donetsk

1996/97 Shakhtar Donetsk 1-0 Antalyaspor

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