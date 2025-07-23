Arda Turan: Beşiktaş'a saygı duymazsak başımıza iş alırız!

Beşiktaş'ın Avrupa Ligi'ndeki rakibi Shakhtar Donetsk'in Teknik Direktörü Arda Turan, zorlu maç öncesi düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Arda Turan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

"Beşiktaş, kültürüyle, taraftarıyla, teknik direktörüyle ve en önemlisi futbolcularıyla çok özel bir camia.

En mutlu olmadıkları sezonda bile geçen sene Fenerbahçe, Galatasaray ve Bilbao'yu yendiler. Bu statta iyi oynamak zorundasınız."

FELSEFEMİZDEN ÖDÜN VERMEYECEĞİZ

"Defans yaparak şampiyonluk kazanan çok az takım gördüm. Felsefemiz topa sahip olmak. Bundan ödün vermeyeceğiz. Oyuna hükmetmek istiyoruz ama iki takım da bunu istiyor. İki büyük takımın karşılaşması keyifli olur. Anları doğru oynamak önemli olacak."

RIJKAARD'DAN ÖĞRENDİM, ASLA UNUTMAM

"Geçen sene için kötü demeyeceğim. Orada da miras var. Topa sahip olma var. Ben oyuncularımın biraz daha ceza sahasına yakın topu almalarını istiyorum. Bloklar arasında topu almanın önemli olduğuna inanıyorum. Bu Rijkaard’dan öğrendiğim bir şeydi, asla unutmam."

BÜYÜK BAŞARILAR ELDE ETMEK İSTİYORUZ

"Savunma mekanizmasında bazı değişimler istediğimiz doğru. Taktikten önce prensipler üzerinde duruyoruz. Bizim bir hayalimiz var. Gelecekte büyük başarılar elde etmek istiyoruz. Her maçı kazanmak için oynayacağız. Kolay bir şey değil."

BURADA OYNAMAK DÜNYANIN HER TAKIMI İÇİN ZOR

"Beşiktaş taraftarı çok saygı duyuyorum. Burada oynamak zor. Sadece bizim için değil dünyanın her takımı için zor."

BEŞİKTAŞ'A SAYGI DUYMALIYIZ

"Bu statta ne kadar cesur oynanabilirse o kadar oynayacağız. Anları doğru oynamalıyız. Bazen iyi savunma yapmak da cesarettir. Karşı tarafın ne yaptığı bizim için önemli. Beşiktaş'a saygı duymazsak başımıza iş alırız. "