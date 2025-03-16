Arda Turan "Bizim için Avrupa'ya gitmek doğru mu bilmiyorum"

Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Eyüspor, konuk olduğu Göztepe ile 1-1 berabere kaldı.

"GÖZTEPE BİRÇOK TAKIMA ÖRNEK"

Eyüpspor Teknik Direktörü Arda Turan, karşılaşma sonrasında açıklamalarda bulundu. Turan, "Öncelikle buraya gelirken gördüklerinden bahsedeyim. Gerçekten Göztepe’den buraya geçerken o kadar güzel ki insanın futbola dair umutları artıyor. Bugün maça başladığımızda seyircinin hali, stadın hali o yüzden misafirperverlik için teşekkür ediyorum. 2 senedir çok iyi bir rekabet içindeyiz birbirimize zorluklar çıkartıyoruz ama Fair-Play’den iki taraf da ayrılmıyor. O yüzden Göztepe bu konuda Trabzonspor gibi birçok takıma örnek. Bundan asla vazgeçmesinler, biz de bu örneği bütün ülkeye yayalım" diye konuştu.

"AVRUPA'YA HAZIR DEĞİLİZ"

Avrupa hattıyla ilgili de konuşan Arda Turan, "Bu saydığınız takımlar arasında Avrupa'ya açıkçası en hazır olmayan biziz. O yüzden bizim için Avrupa'ya gitmek doğru mu, değil mi bilmiyorum ama bunun için çalışıyoruz. Çünkü çok kıymetli bir başkanımız var, çok kıymetli bir asbaşkanımız var. Biz bazı şeyleri sindirerek yapmak istiyoruz. Bir organizasyon oluşturmaya çalışıyoruz. Tabii Göztepe'nin organizasyonu, Trabzonspor camiası, Başakşehir'in konumu, bütçesi, yönetim şekli. İnşallah biz de bu seviyelere geliriz.

Hayalimiz onlarla beraber bu seviyelerde uzun süre kalmak. Rakiplerimize çok saygı duyuyoruz. Ama biz de oyunumuzda, mücadelemizde, enerjimizde buraya renk kattığımızı düşünüyoruz. Bir gerçek var ki onlar seyirci, atmosfer olarak bizden öndeler. Bütçe olarak da muhtemelen öndeler. Ama bahanelerin arkasına sığınmıyoruz. Oyunu güzelleştirmeye çalışıyoruz ve böyle de devam edeceğiz. Böyle her an için mücadele edeceğiz. Bazen böyle mücadeleler de zevkli olur, acı çekerek de kazanmak fena olmuyor" diyerek sözlerini noktaladı.