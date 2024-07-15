Arda Turan Bodrum'da

TFF 1. Lig'de zor bir sezon geçiren Arda Turan, Eyüpspor'un Süper Lig'e yükseldiği sezonun yorgunluğunu Bodrum'daki teknesinde atıyor.

Arda Turan, eşi Aslıhan Turan ve çocuklarıyla Bodrum Türkbükü'nde demirledikleri teknelerinde objektiflere yansıdı.

Çocukları gün boyu denizin tadını çıkarırken, iki bakıcı bir an olsun yanlarından ayrılmadı.

Bir ara sıcaktan bunalan Arda Turan, kendini serin sulara bıraktı.

Aslıhan Turan ise denize girmeyi tercih etmedi.

Çift, daha sonra ayrı botlarla teknelerinden ayrıldı.