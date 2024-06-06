Arda Turan Denizli'de

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Arda Turan Denizli'de

Eyüpspor Teknik Direktörü Arda Turan Pamukkale Üniversitesi’nde Spor Bilim Şenlikleri’ne katıldı.

Pamukkale Üniversitesi'nde düzenlenen Spor Bilim Şenlikleri'nin daveti üzerine, eski milli futbolcu ve şimdinin teknik direktörü Arda Turan'ı ağırladı.

Eyüpspor'un başında bulunan Turan, Manisaspor'dan Barcelona'ya ve son olarak Eyüpspor'a uzanan kariyerini katılımcılarla paylaştı.

ARDA GÜLER MESAJI

Futbol ve hayat üzerine tavsiyelerde bulunan Turan, "Hatalar yapmaktan çekinmeyin ve hayallerinizden asla vazgeçmeyin. Hayatınızda çok çalışırsanız ve başarılı olursanız, sizi kimse durduramaz. Başarılarınızın peşinden gidin.

Arda Güler gibi genç yetenekler harikalar yaratıyor. Mete Gazoz ise tarihin en iyi sporcularından biri. Ülkemizin genç nüfusu İspanya'nın toplam nüfusu kadar. Kendi potansiyelinizin farkına varın ve onu kullanın" şeklinde konuştu.

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