Ukrayna Premier Ligi'nin 11. haftasında Shakhtar Donetsk, Arena Lviv'de Dinamo Kiev'i ağırladı. Zirve yarışı açısından büyük önem taşıyan mücadelede Arda Turan'ın öğrencileri sahadan 3-1’lik galibiyetle ayrıldı.

Shakhtar maça hızlı başladı ve 3. dakikada Eguinaldo’nun golüyle öne geçti. İkinci yarıda üstünlüğünü sürdüren turuncu-siyahlılar, 54. dakikada Newerton ile farkı ikiye çıkardı. Dinamo Kiev, 56. dakikada Vitali Buyalskyy ile umutlandı ancak 90+4’te Vladislav Kabaev kendi kalesine attığı golle skoru 3-1’e getirdi ve mücadele bu sonuçla tamamlandı.

Kupada elendiği Dinamo Kiev'den rövanşı alan Shakhtar Donetsk puanını 24’e yükselterek ikinci sırada bulunan ezeli rakibiyle arasındaki puan farkını 4 çıkardı.

Shakhtar, gelecek hafta Poltava’yı konuk edecek, Dinamo Kiev ise Cherkasy karşısında sahaya çıkacak.