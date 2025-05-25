Arda Turan Eyüpspor'a resmen veda etti!

Kaynak: Haber Merkezi
Arda Turan Eyüpspor'a resmen veda etti!

Eyüpspor'da sözleşmesi resmi olarak önümüzdeki ay sonunda sona erecek olan Arda Turan, kulübe veda etti. Genç teknik adamın veda videosu Eyüpspor tarafından paylaşıldı. İşte detaylar...

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Eyüpspor'da bu sezon performansıyla göz dolduran teknik direktör Arda Turan, İstanbul ekibine veda etti. Turan'ın veda videosu kulübün sosyal medya hesabında paylaşıldı.

İşte o video;

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