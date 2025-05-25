Arda Turan Eyüpspor'a resmen veda etti!

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Eyüpspor'da bu sezon performansıyla göz dolduran teknik direktör Arda Turan, İstanbul ekibine veda etti. Turan'ın veda videosu kulübün sosyal medya hesabında paylaşıldı.

İşte o video;

"Sizlere minnettarım.Benim için çok güzel günlerdi. Hayatımın sonuna kadar hatırlayacağım ve bütün sporculuk kariyerimdeki başarılarım da dahil, benim için en özel günlerdi; en tepelere koyabileceğim günler Eyüpspor’da yaşadıklarım. Hepinize sonsuz teşekkür ediyorum."



Teknik… pic.twitter.com/4HvDqngkkU