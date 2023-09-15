Arda Turan Fatih Terim'i son anda hatırladı. Oysa elini öpmüştü

Eyüpspor Teknik Direktörü Arda Turan, MARCA'da çıkan röportajında en beğendiği iki hocayı açıklarken Fatih Terim'i söylemedi. Turan son anda Terim'i hatırladı.

Arda Turan Fatih Terim'i son anda hatırladı. Oysa elini öpmüştü

Eyüpspor Teknik Direktörü Arda Turan, İspanya'nın Marca gazetesindeki röportajında en beğendiği teknik direktörleri açıkladı.

Arda Turan, şunları söyledi:

"İkisinden de (Diego Simeone ve Luis Henrique) çok şey öğrendim. Simeone'nin defansif bakış açıma katkısı büyük. Luis Enrique'den ise hücum aksiyonlarını ve saha içindeki pozisyon almayı öğrendim. Teknik ve taktik anlayışın yanı sıra, her ikisinden de oyunculara karşı çok dürüst ve açık olmayı öğrendim. Onlarda beni en çok etkileyen şeylerden biri de buydu.

Taktiksel anlamda Simeone'den takımı konumlandırma, sertlik, savunmada birlikte hareket etme, pres yapma, 4-4-2'de karşılama, bloklar arasında pas vermeme ve duran topları organize etme konularında çok şey öğrendim.

Luis Enrique'den takımın nasıl konumlandırılacağı, rakip savunmaya karşı nasıl çözümler bulunacağı, nasıl yerleşileceği ve tepki verileceği konusunda çok şey öğrendim. Bahsetmeden geçemeyeceğim bazı isimler de var: sezon başı hazırlıkları için Oscar Ortega ve duran top hazırlığı için Mono Burgos...

Simeone'nin en önemli özelliği çok dürüst ve çok açık olmasıydı. Ne istediğini doğrudan söylerdi. Ben de oyuncularımla yaptığım tüm konuşmalarda onun kadar açık ve net olmaya çalışıyorum.

Simeone maçları sanki bir oyuncuymuş gibi yaşayan bir antrenör. Fatih Terim'i de bu açıdan hatırlamak isterim. İkisi de oyunu saha kenarından yaşadı. Onun takımında oynarken yedek kulübesine baktığınızda en az sizin kadar maçı kazanmak isteyen bir antrenör görürdünüz. Bunu hissederdiniz. Bu her zaman oyuncu üzerinde olumlu bir etki yaratır. Ben de oyunu saha kenarından deneyimlemeyi ve bu enerjiyi oyuncularıma aktarmayı seviyorum"

Öne Çıkanlar
Beşiktaş'ta büyük skandal. Süleyman Seba mezarında ters dönecek. Gürel Yurttaş açıkladı
Beşiktaş'ta büyük skandal. Süleyman Seba mezarında ters dönecek. Gürel Yurttaş açıkladı
ASM Grup Elemanlarından bakan Koca’ya çağrı. Komisyon Başkanı Büşra Şahiner duyurdu
ASM Grup Elemanlarından bakan Koca’ya çağrı. Komisyon Başkanı Büşra Şahiner duyurdu
İhracat rekortmeni Türk firmayı İtalyan’a satıp gözü neden Karadeniz’in havasına suyuna diktiler?
İhracat rekortmeni Türk firmayı İtalyan’a satıp gözü neden Karadeniz’in havasına suyuna diktiler?
Rektörden kardeşine özel ilan. Öyle bir ilan verdiler ki sadece rektörün kardeşi başvurabildi
Rektörden kardeşine özel ilan. Öyle bir ilan verdiler ki sadece rektörün kardeşi başvurabildi
Türkiye’den savaştaki Suriyelilere 40 bin adet Viagra
Türkiye’den savaştaki Suriyelilere 40 bin adet Viagra
İhracat rekortmeni Türk firma neden İtalyanlara satıldı?
İhracat rekortmeni Türk firma neden İtalyanlara satıldı?
Son Haberler
Bunun adı vicdansızlık: Depremzedelere gönderilen yardım kolilerini saklayıp parça parça satmışlar Güncel
Bunun adı vicdansızlık: Depremzedelere gönderilen yardım kolilerini saklayıp parça parça satmışlar
Transfer dönemi bitti Spor
Transfer dönemi bitti
BOYABAT BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN TAŞINMAZ SATIŞ İHALE İLANI Resmi İlanlar
BOYABAT BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN TAŞINMAZ SATIŞ İHALE İLANI
Vatandaş sahipsiz çocuklar aç Yazarlar
Vatandaş sahipsiz çocuklar aç
Hem Kılıçdaroğlu vekili. Hem Kılıçdaroğlu rakibi Yazarlar
Hem Kılıçdaroğlu vekili. Hem Kılıçdaroğlu rakibi
Özel hastane ilave ücretlerine itiraz Yazarlar
Özel hastane ilave ücretlerine itiraz
Gazası mübarek olsun… Yazarlar
Gazası mübarek olsun…