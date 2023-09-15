Arda Turan Fatih Terim'i son anda hatırladı. Oysa elini öpmüştü

Eyüpspor Teknik Direktörü Arda Turan, İspanya'nın Marca gazetesindeki röportajında en beğendiği teknik direktörleri açıkladı.

Arda Turan, şunları söyledi:

"İkisinden de (Diego Simeone ve Luis Henrique) çok şey öğrendim. Simeone'nin defansif bakış açıma katkısı büyük. Luis Enrique'den ise hücum aksiyonlarını ve saha içindeki pozisyon almayı öğrendim. Teknik ve taktik anlayışın yanı sıra, her ikisinden de oyunculara karşı çok dürüst ve açık olmayı öğrendim. Onlarda beni en çok etkileyen şeylerden biri de buydu.

Taktiksel anlamda Simeone'den takımı konumlandırma, sertlik, savunmada birlikte hareket etme, pres yapma, 4-4-2'de karşılama, bloklar arasında pas vermeme ve duran topları organize etme konularında çok şey öğrendim.

Luis Enrique'den takımın nasıl konumlandırılacağı, rakip savunmaya karşı nasıl çözümler bulunacağı, nasıl yerleşileceği ve tepki verileceği konusunda çok şey öğrendim. Bahsetmeden geçemeyeceğim bazı isimler de var: sezon başı hazırlıkları için Oscar Ortega ve duran top hazırlığı için Mono Burgos...



Simeone'nin en önemli özelliği çok dürüst ve çok açık olmasıydı. Ne istediğini doğrudan söylerdi. Ben de oyuncularımla yaptığım tüm konuşmalarda onun kadar açık ve net olmaya çalışıyorum.

Simeone maçları sanki bir oyuncuymuş gibi yaşayan bir antrenör. Fatih Terim'i de bu açıdan hatırlamak isterim. İkisi de oyunu saha kenarından yaşadı. Onun takımında oynarken yedek kulübesine baktığınızda en az sizin kadar maçı kazanmak isteyen bir antrenör görürdünüz. Bunu hissederdiniz. Bu her zaman oyuncu üzerinde olumlu bir etki yaratır. Ben de oyunu saha kenarından deneyimlemeyi ve bu enerjiyi oyuncularıma aktarmayı seviyorum"