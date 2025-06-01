Arda Turan, Fenerbahçeli oyuncuya talip oldu

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Arda Turan, Fenerbahçeli oyuncuya talip oldu

Shakhtar Donetsk'in yeni patronu Arda Turan'ın ilk transferini Fenerbahçe'den yapmak istediği öğrenildi.

Eyüpspor'daki teknik direktörlük deneyiminin ardından Ukrayna ekibi Shakhtar Donetsk'in başına geçen Arda Turan, Fenerbahçe'den İsmail Yüksek'e talip oldu.

Geçtiğimiz sezon İsmail Kartal ile birlikte çıkışa geçen ve ilk 11'in önemli oyuncularından birisi haline gelen milli futbolcu bu sezon Mourinho yönetiminde istediği dakikaları bulamamıştı. Bu sezon 29 maçta forma giyen İsmail Yüksek 1 asist üretmişti.

Sarı lacivertlilerle 2028 yılına kadar sözleşmesi olan 26 yaşındaki orta sahanın Mourinho ile yola devam edilmesi durumunda takımdan ayrılmak istediği iddia ediliyordu.

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