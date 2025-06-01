Arda Turan, Fenerbahçeli oyuncuya talip oldu

Eyüpspor'daki teknik direktörlük deneyiminin ardından Ukrayna ekibi Shakhtar Donetsk'in başına geçen Arda Turan, Fenerbahçe'den İsmail Yüksek'e talip oldu.

ÖZEL | Shakhtar Donetsk, Fenerbahçe forması giyen İsmail Yüksek ile ilgileniyor. — Yağız Sabuncuoğlu (@yagosabuncuoglu) June 1, 2025

Geçtiğimiz sezon İsmail Kartal ile birlikte çıkışa geçen ve ilk 11'in önemli oyuncularından birisi haline gelen milli futbolcu bu sezon Mourinho yönetiminde istediği dakikaları bulamamıştı. Bu sezon 29 maçta forma giyen İsmail Yüksek 1 asist üretmişti.

Sarı lacivertlilerle 2028 yılına kadar sözleşmesi olan 26 yaşındaki orta sahanın Mourinho ile yola devam edilmesi durumunda takımdan ayrılmak istediği iddia ediliyordu.