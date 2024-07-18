Arda Turan hapis cezasıyla yıkıldı

Bayrampaşa Belediye Başkanlığı tarafından yapılan incelemelerde, bodrum, zemin, 1, 2 ve 3. kattan oluşan binanın iskanlı olduğu, ancak 2020 yılında binaya kaçak bağımsız çatı katı eklendiği belirlendi.

Galatasaray'ın ve Milli Takımın eski futbolcusu Arda Turan'ın büyüdüğü evde kaçak yapılaşma yapıldığı tespit edilince, annesi Yüksel Turan'a dava açıldı. Bayrampaşa Belediye Başkanlığı'nın incelemeleri sonucunda, bodrum, zemin, 1, 2 ve 3. kattan oluşan binanın iskanlı olduğu, ancak 2020 yılında binaya kaçak bağımsız çatı katı eklendiği tespit edildi. Yapılan incelemelerde, 14 bin 25 parsellik taşınmaz üzerinde binanın çeşitli yerlerinin sonradan kaçak olarak yapıldığı belirlendi.

KAÇAK YAPI TESPİT EDİLDİ

24 Ocak 2020 tarihinde düzenlenen Yapı Tatil tutanağında, bodrum, zemin, 1, 2 ve 3. kattan oluşan binanın iskanlı olduğu, ancak 2020 yılında binaya kaçak bağımsız çatı katı eklendiği tespit edildi. Bayrampaşa Belediyesi'nin ihbarı üzerine savcılık tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, belediyenin bina üzerinde yaptığı araştırmalar incelemeye alındı. Yapılan incelemeler sonucunda, Bayrampaşa ilçesinde bulunan ve futbolcu Arda Turan'ın annesi Yüksel Turan'a ait olan binada kaçak yapılaşma yapıldığı tespit edildi.

5 YILA KADAR HAPİS İSTENDİ

İncelemelerde, binanın çatı arası piyesinin ölçülerinin yeni tarihli olarak değiştirilerek kaçak kata dönüştürüldüğü belirlendi. Savcılık, yürütülen soruşturma sonucunda Yüksel Turan hakkında 'İmar Kirliliğine Neden Olmak' suçundan iddianame düzenledi. 5 yıla kadar hapsi istenen Yüksel Turan, İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıktı.

RAPOR ORTAYA ÇIKTI

Mahkeme, yapılan yargılamada söz konusu kaçak yapılaşmanın yerinde incelenerek keşif yapılmasına karar verdi. İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi, kaçak yapılaşmanın incelenmesi için dosyaya bilirkişi atadı. Bina üzerinde yapılan incelemeler sonucunda hazırlanan rapor mahkemeye sunuldu. İncelemelerde, suça konu olan aykırı kısımların kaçak ve izinsiz olarak yapıldığı, yapının çatı arası terasının üstünün ve kenarlarının kapatılması ve kapalı brüt alanın artırıldığı rapor edildi.

10 AY HAPİS CEZASI ÇIKTI

Geçtiğimiz günlerde İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkan Yüksel Turan, söz konusu yapıda basit tadilatlar yapıldığını ve herhangi bir kaçak yapılaşma amacının güdülmediğini belirtti. Mahkeme, dava sürecinde dosyaya atanan bilirkişinin raporunda kaçak yapılaşma yapıldığını belirterek, Yüksel Turan'ın 'İmar Kirliliğine Neden Olmak' suçunu işlediğinin sabit olduğunu belirtti ve 10 ay hapis cezasına hükmetti.