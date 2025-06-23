Arda Turan: Herkese Beşiktaş'ı yasaklıyorum

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Arda Turan: Herkese Beşiktaş'ı yasaklıyorum

UEFA Avrupa Ligi'nde Beşiktaş'la eşleşme ihtimalleri üzerine konuşan Shakhtar Donetsk teknik direktör Arda Turan, "Futbol konsantrasyon ister. Hayatım böyle acı tecrübelerle dolu" dedi.

Ukrayna Ligi ekiplerinden Shakhtar Donetsk'in başına geçen teknik direktör Arda Turan, UEFA Avrupa Ligi'nde Finlandiya temsilcisi Ilves Tampere'yi geçmeleri halinde 2. eleme turunda Beşiktaş'la oynayacakları maçla ilgili açıklamalarda bulundu.

Arda Turan şunları söyledi:

"Beşiktaş'a çok büyük saygı duyuyorum. Çok büyük bir tarihleri var. Türkiye'nin en önemli takımlarından biri ama Beşiktaş kelimesi yasak bizim için. Bizim için sadece ilk tur var. Finlandiya takımına karşı en iyisini oynamamız lazım. Çünkü onlar hazırlar. Futbol konsantrasyon ister. Hayatım böyle acı tecrübelerle dolu. Çok dikkat etmemiz gereken bir maç var. O yüzden herkese Beşiktaş'ı yasaklıyorum."

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