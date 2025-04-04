Arda Turan için çıkan Ukrayna iddiasına öğrencisinden yanıt

Eyüpspor Teknik Direktörü Arda Turan ile Ukrayna ekiplerinden Shakhtar Donetsk'in ilgilendiği yönünde çıkan iddialar son günlerde gündeme geldi.

Ara transfer döneminde Shakhtar Donetsk'ten Eyüpspor'a transfer olan Taras Stepanenko, Ukrayna devinin Arda Turan'a teklif götürdüğü iddialarına yanıt verdi.

Ukrayna'da yayın yapan BurBuzz adlı YouTube kanalına konuşan Stepanenko, "Shakhtar'ın Arda Turan'a teklif yaptığı iddialarını nasıl değerlendiriyorsun? Belki bunu ona sormuşsundur" sorusuna şu yanıtı verdi:

"Evet bu iddiayı gördüm ama ona sormadım. Eğer hoca isterse bana Shakhtar ile ilgili bir şeyler sorabilir ama Shakhtar'a katılırsa çok mutlu olurum. O iyi bir adam."

Arda Turan'ın genç ve kaliteli bir antrenör olduğunu söyleyen Stepanenko, "Harika bir futbolcuydu. Avrupa'nın en iyi takımlarında oynadı. Neden olmasın? Shakhtar daha önce Fonseca ve De Zerbi'yi de genç teknik direktörlerken göreve getirdi. Onlar da ilk adımlarını çok büyük takımlarda atmamışlardı. O zaman neden Türkiye'de mütevazı bir kulüple Avrupa kupaları için mücadele eden bir adamı denemesinler?" şeklinde konuştu.

"Bu sözleriniz Stepanenko'dan Shakhtar'a, Arda Turan'a dikkat etmeleri için bir tavsiye mi?" sorusuna cevap veren deneyimli futbolcu, "Evet, tabii ki. Bence eğer yazıldıysa bu bilgi bir yerlerden gelmiş olmalı. Belki de bir yerlerde bir listede yer alıyordur" dedi.