Arda Turan ilk resmi maçında '6'yı tutturdu: Beşiktaş'a gözdağı

Arda Turan'ın teknik direktörlük görevini üstelendiği Ukrayna temsilcisi Shakhtar Donetsk, UEFA Avrupa Ligi 1'inci Ön Eleme karşılaşmasında Ilves Tampere ile karşı karşıya geldi. Türk teknik direktör Arda Turan yeni takımının başındaki ilk resmi maçını 6-0 gibi farklı bir skorla kazandı.

26’ıncı dakikada Santana ile 1-0 öne geçen Shakhtar, 43’üncü dakikada Elias'ın kafa vuruşu ile farkı ikiye çıkardı: 2-0.

48’inci dakikada Santana kendisinin ikinci takımının ise üçüncü golünü kaydetti: 3-0.

TURU GEÇEN TAKIM BEŞİKTAŞ'IN RAKİBİ OLACAK

74’üncü dakikada Kevin ile durumu 4-0'a getiren Ukrayna temsilcisi 88’inci dakikada Pedrinho'nun attığı golle skoru 5-0 yaptı.

Shakhtar 89’uncu dakikada Newerton'un attığı golle maçın skorunu belirledi: 6-0.

Bu turun rövanş maçı 17 Temmuz Perşembe günü oynanacak ve turu geçen takım Beşiktaş ile rakip olacak.