Arda Turan ilk transferini yaptı!

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Arda Turan ilk transferini yaptı!

Arda Turan'ın başında bulunduğu Shakhtar Donetsk, yaz döneminde ilk transferini yaptı. Ukrayna devi, Sao Paulo'da forma giyen 19 yaşındaki oyuncu Lucas Ferreira ile 5 yıllık sözleşme imzaladı.

Teknik direktörlüğünü Arda Turan'ın yaptığı Shakhtar Donetsk, yaz transfer döneminin ilk takviyesini yaptı.

Yıllardır Brezilya pazarından genç yetenekleri kadrosuna katmasıyla bilinen Ukrayna kulübü, bu stratejisinden yine şaşmadı.

Fatih Terim'in yeni adresi belli oldu! Duyanlar kulaklarına inanamadı: Beşiktaş...Fatih Terim'in yeni adresi belli oldu! Duyanlar kulaklarına inanamadı: Beşiktaş...

g-001.jpeg

Hakan Çalhanoğlu'nu resmen duyurdular! Süper Lig'de 'olmaz' denilen transfer oldu: Havalimanı dolup taşacakHakan Çalhanoğlu'nu resmen duyurdular! Süper Lig'de 'olmaz' denilen transfer oldu: Havalimanı dolup taşacak

Shakhtar, Sao Paulo'nun 19 yaşındaki sağ kanat oyuncusu Lucas Ferreira ile 5 yıllık sözleşme imzaladı. Shakhtar Donetsk'in bu transfer için Brezilya kulübüne 10 milyon euro bonservis bedeli ödediği aktarıldı.

Gedson Fernandes Spartak Moskova formasıyla ilk golünü attı!Gedson Fernandes Spartak Moskova formasıyla ilk golünü attı!

Amrabat'ın Göztepeli oyuncuya 3. dakikada yaptığı hareket penaltı mıydı? BeIN Trio son noktayı koyduAmrabat'ın Göztepeli oyuncuya 3. dakikada yaptığı hareket penaltı mıydı? BeIN Trio son noktayı koydu

Ederson Osimhen'i örnek alıyor! 'Only Gala'Ederson Osimhen'i örnek alıyor! 'Only Gala'

Son Haberler
Berke Özer sahada! Olivier Giroud sahnede
Berke Özer sahada! Olivier Giroud sahnede
ABD'de silahlı saldırı! Çok sayıda ölü ve yaralılar var
ABD'de silahlı saldırı! Çok sayıda ölü ve yaralılar var
Zonguldak’ta kamyon dehşeti! Mağaza yerle bir oldu
Zonguldak’ta kamyon dehşeti! Mağaza yerle bir oldu
Mücahit Birinci hakkında flaş karar! Özgür Özel ifşa etmişti
Mücahit Birinci hakkında flaş karar! Özgür Özel ifşa etmişti
Şentürk, Yargıtay Başsavcılığı görevinde 1 yılı geride bıraktı
Şentürk, Yargıtay Başsavcılığı görevinde 1 yılı geride bıraktı