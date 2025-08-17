Arda Turan ilk transferini yaptı!

Teknik direktörlüğünü Arda Turan'ın yaptığı Shakhtar Donetsk, yaz transfer döneminin ilk takviyesini yaptı.
Yıllardır Brezilya pazarından genç yetenekleri kadrosuna katmasıyla bilinen Ukrayna kulübü, bu stratejisinden yine şaşmadı.
Shakhtar, Sao Paulo'nun 19 yaşındaki sağ kanat oyuncusu Lucas Ferreira ile 5 yıllık sözleşme imzaladı. Shakhtar Donetsk'in bu transfer için Brezilya kulübüne 10 milyon euro bonservis bedeli ödediği aktarıldı.
